Для борьбы с цензурой монгольские телеканалы прервали вещание, а газеты вышли с пустой первой полосой. На это обратил внимание «Коммерсантъ».
Как пишет издание, 26 и 27 апреля более десяти национальных каналов на час прекратили вещание, оставили экраны черными, некоторые из них поставили на это время текстовое предупреждение: «Ваше право знать – под угрозой». С пустой первой полосой, закрашенной черным цветом, вышли, по меньшей мере, семь газет.
Таким образом СМИ отреагировали на законопроект о распространении клеветнической или порочащей информации, который сейчас обсуждается с парламенте Монголии. «Коммерсантъ» пишет, что документ позволит полиции налагать внушительные штрафы на издания (до 100 млн тугриков или $41 тысяча) и журналистов (до 10 млн тугриков или $4 тысячи) без решения суда.
Законопроект распространяется как на СМИ, так и на соцсети. Журналисты опасаются, что в преддверии предстоящих президентских выборов, которые пройдут в Монголии 26 июня, штрафовать будут за любую неугодную властям информацию.
«Это смерть для свободы мнения и критической мысли в преддверии выборов/ Это угроза не только для СМИ, но и для каждого монгола, их права на получение информации и свободу слова»? – заявил в интервью Bloomberg директор Mongol TV News Лхагва Эрдэнэ.
Монгольская конфедерация журналистов, Союз монгольских вещательных компаний и Ассоциация ежедневных газет Монголии выпустили совместное заявление с осуждением законопроекта.
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