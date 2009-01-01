13:46

Представители Администрации президента РФ пытались разместить в популярных пабликах «Вконтакте» и на страницах топовых видеоблогеров материалы, дискредитирующие Алексея Навального. Об этом в фейсбуке написал глава предвыборного штаба политика Леонид Волков.

https://www.facebook.com/leonid.m.volkov/posts/1405376246151671

Как отметил Волков, блогерам и пабликам «предлагают вдвое к рекламному прайсу за размещение заказухи против Навального», однако «пока безуспешно». Как объяснил Волков, «на Навальном сейчас хайп», и «когда аудитория на хайпе просит, требует, дать еще и еще Навального – делать про Навального джинсу и заказуху равно самоубийству».

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Волков отметил, что топовые видеоблогеры «крайне зависимы от своей репутации», а своих подписчиков зарабатывают «тяжелейшим» трудом. Поэтому попытки разместить через них «джинсу» проваливаются – в работе видеоблогеров «неискренность считывается максимально легко и предельно быстро».

18 апреля источники телеканала «Дождь», близкие к Кремлю, сообщили, что в Администрации президента РФ решено запустить кампанию по дискредитации Навального. «На аутсорсе снимают клипы, фильмы и видеоигры, которые Навального дискредитируют. Борются примерно как с Гитлером», – заявил один из собеседников «Дождя».

На следующий день после сообщения «Дождя» стало известно, что на YouTube размещен видеоролик, в котором Навального сравнивали с Гитлером, а студентов Владимирского государственного университета «согнали» на просмотр ролика. Через несколько дней видео было удалено с YouTube, но до этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил, что к созданию ролика про Навального причастен сам оппозиционер.