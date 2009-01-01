Московская реновация – главная тема последних недель. И дело тут, конечно, не в том, что федеральные СМИ – это московские СМИ и стране они навязывают свою повестку, не задумываясь, насколько интересны жителям прочих, не самых богатых и не самых уютных городов России проблемы переевшей столицы. Скорее слишком уж наглядными оказались в локальной московской истории способы выстраивания коммуникаций власти с народом.

Мы, кажется, слышали уже все: от восторгов в адрес Сергея Собянина и благодарственных речей в исполнении жителей хрущевок (Дмитрий Киселев в последних «Вестях недели» посвятил реновации обширный сюжет: обитатели разваливающейся пятиэтажки стоят на фоне родных руин и скандируют: «Снесите нас!») до аргументированных выступлений в защиту мэрской затеи. Аргументы бывают изощренные. Вот, например, партнер КБ «Стрелка» Григорий Ревзин пишет: «Есть возможность улучшить жизнь большого числа горожан. Она определяется тем, что Москва сегодня – город с профицитным бюджетом (если не использовать эти деньги, их перераспределят, скажем, в Чечню), и тем, что мэр Собянин хочет направить эти деньги на благо граждан». Содержательно – готовая кричалка для Русского марша, а по форме – почти буквальная отсылка к набившей оскомину шутке о «солдатах НАТО», которые стояли бы в Крыму (в хрущевках, в Чечне, где угодно), если бы мы не.

Ну и надо ли говорить, что ненависти в адрес Сергея Собянина тоже хватает. Не хватает, если взглянуть на ситуацию с политической точки зрения, ответа на один простой вопрос: почему все это затеяно перед президентскими выборами? Зачем плодить протестные настроения, зачем создавать проблемы, которые так или иначе придется решать, отчего бы не потерпеть годик вне зависимости от того, какие задачи на самом деле стоят перед реноваторами – улучшить жизнь горожан или украсть невообразимые миллионы. Впрочем, это ведь не взаимоисключающие задачи.