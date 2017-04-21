13:53

Увольнения космонавтов связано с «омоложением» состава отряда. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, передает «Интерфакс».

Он отметил, что средний возраст в отряде космонавтов сейчас составляет 53 года, что слишком много для представителей этой профессии. «Роскосмос» объявил новый набор в отряд космонавтов, поэтому проводится плановое обновление, добавил Рогозин.

Ранее заявление об увольнении написал космонавт Геннадий Падалка, а еще трем уволиться порекомендовали в межведомственной комиссии «Роскосмоса». Речь идет о космонавтах Сергее Волкове, Александре Самокутяеве и Сергее Ревине.

Глава центра подготовки космонавтов (ЦПК) Юрий Лончаков объяснял это состоянием здоровья космонавтов и «сменой жизненный прироритетов». Установивший рекорд по продолжительности пребывания в космосе Геннадий Падалка заявлял, что уходит так как «перспективы на полет нет». По данным «Медузы», его не включали в состав экспедиции из-за «шероховатостей с руководителем ЦПК», который не любил его прямолинейность.