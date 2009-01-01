Исследовательский корабль Черноморского флота «Лиман» столкнулся с другим судном и получил пробоину. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Министерство обороны России.
Как заявили в ведомстве, российское судно столкнулось с кораблем «Ашот-7», в результате инцидента никто не пострадал. Столкновение произошло в 11:53 в юго-западной части Черного моря. На место направили корабли ЧФ и самолет Ан-26 со спасателями. Принадлежность «Ашот-7» уточняется, добавили в Минобороны.
Корабль «Лиман» в конце января вернулся из Средиземного моря, где он выполнял задачи в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России.
«Лиман» – средний разведывательный корабль, он оснащен гидроакустическим комплексом, а также аппаратурой радиотехнической разведки и радиоразведки.
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