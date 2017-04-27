14:42

В результате крушения российского военного корабля в Черном море пропали 15 российских солдат. Об этом сообщает Daily Sabah.

По данным агентства, 45 военных удалось спасти.

Ранее Минобороны сообщило о столкновении исследовательского корабля Черноморского флота «Лиман» с судном «Ашот-7». В ведомстве заявляли, что российский корабль получил пробоину, но в результате инцидента никто не пострадал. Как отмечалось, принадлежность «Ашот-7» неизвестна.

Как передает Reuters со ссылкой на турецких спасателей, после столкновения эвакуировали 78 человек. Агентство передает, что российское судно столкнулось с кораблем под флагом Того. РИА Новости, ссылаясь на береговую охрану Стамбула, отмечает, что спасены все.

По данным турецкого телеканала NTV, судно, с которым столкнулся российский корабль, перевозило скот. Это судно направлялось из Румынии в Иорданию, на нем находился экипаж из 17 человек. Телеканал сообщает, что столкновение произошло из-за сильного тумана.

В Минобороны сообщали, что инцидент произошел в 11:53 в юго-западной части Черного моря. Как отмечалось, на место направили корабли ЧФ и самолет Ан-26 со спасателями.