15:11

Турецкая береговая охрана спасла всех российских военных с корабля «Лиман», столкнувшегося с другим судном в Черном море. Об этом сообщает Hurriyet. Аналогичной информацией располагает Reuters.

Ранее Daily Sabah и NTV сообщали, что после столкновения пропали 15 солдат, еще 45 удалось спасти. NTV указывал, что на борту судна, с которым столкнулся «Лиман», находились 17 человек. Reuters передавал, что спасены 78 человек. Агентство сообщало, что российское судно столкнулось с кораблем под флагом Того. По данным NTV, корабль перевозил домашний скот.

27 апреля Минобороны России сообщило, что исследовательский корабль Черноморского флота «Лиман» столкнулся с судном «Ашот-7», принадлежность которого устанавливается. В ведомстве заявляли, что российский корабль получил пробоину, но пострадавших в результате инцидента нет. Столкновение произошло в 11:53 в юго-западной части Черного моря. Как отмечалось, на место направили корабли ЧФ и самолет Ан-26 со спасателями.