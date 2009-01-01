Российский разведывательный корабль Черноморского флота затонул недалеко от Босфора, весь экипаж спасли. Об этом сообщили в Минобороны, передает «Интерфакс». В министерстве не уточнили, сколько именно человек спасены.
«Все члены экипажа исследовательского судна Черноморского флота “Лиман” в полном составе живы, здоровы, и в настоящее время готовятся к эвакуации с турецкого спасательного судна на российский корабль», – добавили в министерстве.
В Минобороны подчеркнули, что сообщения «западных СМИ» о пропавших без вести членах экипажа «Лимана» не соответствуют действительности. Сам корабль затонул после полученной пробоины в правом борту ниже ватерлинии.
Ранее в министерстве сообщили, что «Лиман» столкнулся с другим кораблем под названием «Ашот-7», принадлежность которого уточняется. Столкновение произошло в 40 километрах северо-западнее Босфора. По данным Reuters, «Ашот-7» ходил под флагом Того, а с борта «Лимана» спасли 78 человек.
Судовой оператор GAC назвал причиной столкновения кораблей туман.
«Лиман» оснащен гидроакустическим комплексом, а также аппаратурой радиотехнической разведки и радиоразведки. В январе корабль вернулся из Средиземного моря, где выполнял задачи в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России.
Правила для участия в обсуждении.
Мы просим вас быть вежливыми и уважать чужую точку зрения. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, призывы к противоправным действиями или ссылки на ресурсы, содержащие такие призывы, рекламные сообщения.