15:50

Несогласованная акция «Открытой России» 29 апреля «приведет, естественно, к абсолютно законной реакции властей в рамках законодательства». Об этом предупредил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Мы знаем, что существуют некие лица, которые опять призывают совершать противоправные действия в условиях, когда город Москва выразил готовность предоставить возможность законным образом собраться и провести те или иные акции. Несмотря на это, все равно звучат призывы к незаконным действиям», – пояснил он.

«Открытая Россия» запланировала 29 апреля провести акции «Надоел» в Москве, Санкт-Петербурге и других российских городах. Участники акции намереваются передать в приемные президента РФ Владимира Путина заявления с просьбой отказаться от участия в выборах 2018 года и завершить свою карьеру. Примерно в десятке городов акцию согласовали, но московские и петербургские власти не разрешили ее проводить.

Движение «Открытая Россия» было основано бывшим главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским. 26 апреля Генпрокуратура признала «Открытую Россию» нежелательной организацией. Ходорковский в тот же день отметил, что решение Генпрокуратуры не касается российского движения.

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27 апреля Песков уклонился от ответа, поддерживают ли решение Генпрокуратуры в Кремле. «Кремль не может объявлять никакую организацию желательной или нежелательной, опасной или неопасной. Это не дело Кремля. Давать какую-то оценку мы не должны», – пояснил он.

В ответ на вопрос, следит ли Путин за деятельностью Ходорковского и не воспринимает ли ее как угрозу, Песков ответил: «За какой деятельностью? Нам неизвестно о какой-то деятельности Михаила Ходорковского».

Заметка дополняется.