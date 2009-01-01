15:52

Президент России Владимир Путин не участвовал в согласовании вопроса о передаче Исаакиевского собора РПЦ. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Это не соответствует действительности, дело в том, что президент не мог бы согласовать этот вопрос, потому что он не входит в прерогативу президента», – приводит его слова «Интерфакс».

В Кремле неоднократно подчеркивали, что вопрос о передаче собора РПЦ находится в ведении городских властей, добавил Песков.

О том, что Патриарх Кирилл лично согласовал передачу Исаакиевского собора церкви с Путиным, ранее сообщало РБК со ссылкой на источник в «церковных кругах» и еще два, близких к Кремлю и РПЦ.

Как отмечало издание, согласие президента на передачу собора было получено в декабре 2016 года, при этом высокопоставленные чиновники в Кремле об этом не знали. После этого губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, выступавший против передачи Исаакия, изменил свое мнение, писало РБК.

В феврале кремлевские источники «Дождя», РБК, «Интерфакса» и «Ведомостей» утверждали, что Полтавченко одобрил передачу собора РПЦ без согласования с Путиным, в обход президента.

Заметка дополняется.