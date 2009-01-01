Современная политика производит неприятное впечатление. Я говорю сейчас не о жестокости и насилии, которые по-прежнему делают политику во многих странах мира похожей на «Игру престолов». Это было всегда. Я говорю о странах с гораздо более мягкими нравами, где политики уже не убивают ради власти, не сажают друг друга под арест, а просто побеждают на выборах. Но наблюдать за политикой в этих странах тоже неприятно.

Причины разные (и я уверен, у разных людей они различны), но на вкус многих – на мой вкус, к примеру, – современные политики кажутся какими-то жалкими. Они не выглядят как серьезные люди. Они не вызывают ни доверия, ни зачастую даже уважения. И хотя мне самому в обозримом будущем вряд ли придется наблюдать демократические выборы в собственной стране, кажется, что такое отношение к современной демократической политике разделяют многие ее непосредственные свидетели и участники.