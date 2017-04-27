В московском офисе проекта «Открытой России» проходит обыск. Об этом «Новой газете» сообщила координатор правозащитного направления Мария Баронова.
Обыск начался в 16:00, добавила она. Позднее в организации уточнили, что обыск проходит в офисе «Открытых выборов».
«В данный момент происходит изъятие техники, бумаг и других материалов, наши сотрудники приняли решение остаться в здании», – рассказала Баронова «Интерфаксу».
https://twitter.com/open_election/status/857585300788400129
Об обысках позднее сообщил и основатель «Открытой России» Михаил Ходорковский. «Авторитаризм в фас и в профиль», – прокомментировал он.
По данным собеседника ТАСС, в офисе «Открытых выборов» работают сотрудники центра по противодействию экстремизму МВД. Председатель «Открытой России» Александр Соловьев уточнил, что причиной обысков стал звонок в полицию о том, что в офисе движения хранятся экстремистские материалы.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил, что проведение несогласованной акции приведет к «законной реакции». Акция «Надоел» запланирована на 29 апреля. Ее участники планируют подать заявления в приемные президента РФ Владимира Путина с просьбой отказаться от участия в выборах 2018 года. В 11 городах акции согласовали, но московские и петербургские власти не разрешили ее проведение.
Накануне «Открытую Россию» признали нежелательной организацией. В движении, однако, заявили, что запрет на них не повлияет. «“Открытая Россия”, которую вы сейчас читаете, является чисто российской организацией и потому нежелательной быть признана никак не может», – сказано на сайте. По мнению Михаила Ходорковского, попадание в список связано с акцией «Надоел».
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