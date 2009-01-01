16:45

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила административное дело в отношении компании «Эппл Рус», российской «дочки» корпорации Apple. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ФАС.

Дело связано с координацией цен на iPhone 5 и iPhone 6. В середине марта ФАС признала «Эппл Рус» виновной в ценовом сговоре при реализации устройств в России.

Замглавы ФАС Андрей Цариковский тогда же отметил, что решение относительно штрафа для компании будет принято в течение нескольких месяцев. «но, как вы знаете, антимонопольное дело и административное – два разных дела». «Эппл Рус» грозит штраф в размере 1–5 млн рублей.

Что касается самой Apple, ФАС не нашла подтверждений, что корпорация виновна в координации цен на iPhone. В ведомстве указали, что дела против нее возбуждаться не будет.

ФАС открыла антимонопольное расследование в отношении Apple в августе 2016 года. Внимание службы привлекло ценообразование на iPhone 6s и iPhone 6s Plus – как указали в ведомстве, с начала официальных продаж iPhone 6s и iPhone 6s Plus в России реселлеры установили на них одинаковые цены и удерживали их на одном уровне в течение определенного времени. В самой Apple объяснили, что продавцы сами устанавливают цены на продукцию корпорации – как в России, так и во всем мире.