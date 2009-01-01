17:33

На политика Алексея Навального напали в Москве и облили зеленкой. Об этом сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

https://twitter.com/Kira_Yarmysh/status/857602759117484032

Как рассказала Ярмыш, политик направлялся на Global Event Forum, где должен был выступать.

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Заметка дополняется.