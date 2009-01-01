На политика Алексея Навального напали в Москве и облили зеленкой. Об этом сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш.
https://twitter.com/Kira_Yarmysh/status/857602759117484032
Как рассказала Ярмыш, политик направлялся на Global Event Forum, где должен был выступать.
Заметка дополняется.
Правила для участия в обсуждении.
Мы просим вас быть вежливыми и уважать чужую точку зрения. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, призывы к противоправным действиями или ссылки на ресурсы, содержащие такие призывы, рекламные сообщения.