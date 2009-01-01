18:13

Покровителями хозяйки ресторана Elements Жанны Ким и ее адвоката Эдуарда Буданцева, фигурирующих в деле о перестрелке на Рочдельской улице, после которой арестовали Шакро Молодого, выступали казахский бизнесмен Кенес Ракишев и российский миллиардер Искандер Махмудов. Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на источники.

Глава Чечни Рамзан Кадыров называл Ракишева в инстаграме своим другом и «князем народа». По данным телеканала, бизнесмен выделял средства на открытие ресторана. Именно к Ракишеву Ким обратилась за помощью 14 декабря, когда к ней пришли требовать долг представители дизайнера Фатимы Мисиковой, приближенные Шакро Молодого, пишет «Дождь».

Как рассказали собеседники телеканала, Ракишев помогал урегулировать конфликт и после перестрелки. Сначала его люди прислали в ресторан адвоката Эдуарда Буданцева, который участвовал в споре и представлял интересы Ким. После того, как Буданцева арестовали, Ракишев якобы выделили деньги для примирения сторон, в том числе семьям погибших охранников Андрея Кочуйкова (Итальянца) – приближенного Шакро Молодого.

Представители Ракишева отвергали знакомство бизнесмена с Буданцевым, а также отрицали финансирование ресторана Elements и оказание какой-либо помощи Ким.

После того, как примирения достичь не удалось, к конфликту подключился российский олигарх Искандер Махмудов. По данным «Дождя», именно он познакомил Ракишева с Буданцевым, который ранее служил в ФСБ и РУБОПе.

@widget type=post-embed id=77607

Перестрелка около ресторана Elements на Рочдельской улице произошла 14 декабря 2015 года. Представители Мисиковой (приближенные Шакро Молодого) требовали от Жанны Ким уплаты 8 млн рублей долга за дизайнерские работы. Спор закончился перестрелкой, в результате которой погибли два человека.

Шакро Молодого (Захария Калашова) арестовали в июле 2016 года. Его обвинили в вымогательстве, а позднее добавили статью о создании преступного сообщества. Помимо Калашова по делу о перестрелке арестовали 12 человек, в том числе высокопоставленных сотрудников СК и полицейских. В марте одного из фигурантов, бывшего сотрудника МВД Евгения Суржикова, перевели под домашний арест.