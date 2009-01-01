Чуть больше года прошло с первой «ночи длинных ковшей», обернувшейся бурными дискуссиями среди экспертов и жителей города. Апологеты сноса ларьков выкладывали в социальных сетях советские фотографии выхода из метро «Чистые пруды» и восхищались тому, как же наконец стало красиво и чисто. Ларьки объявили рассадниками криминала, крыс и бездомных. Но скептики замечали, что «ночь длинных ковшей» нарушает не только букву закона (законных оснований для сноса часто не было), но и его дух (нельзя сносить частную собственность только потому, что она «некрасивая»).

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Нельзя исключать, что часть из снесенных год назад построек была возведена в обход формальных процедур, скажем, за взятку главе управы. Но с каждым из таких случаев следовало разбираться индивидуально, наказывая не только предпринимателя, но и чиновников. Также скептики замечали, что пространства у метро зачищаются от востребованного горожанами бизнеса отнюдь не для того только, чтобы стало красиво. Любовь Соболь, кандидат в депутаты Госдумы, подозревала, что за сносом стоят интересы структур, аффилированных с правительством Москвы. Довольно скоро подземные переходы метро, из которых также изгонялись ларьки, начали заполнятся новенькими торговыми павильонами и торговыми автоматами. У станций метро стали появляться ларьки «Пресса» и «Мороженое», выполненные в едином дизайне. Крупный бизнес пришел туда, откуда решением правительства Москвы был изгнан малый.