18:55

Предложение Минэнерго ввести повышающий коэффициент при расчете тарифов Федеральной сетевой компании (ФСК) не связано с поставками электроэнергии в самопровозглашенную Луганскую народную республику (ЛНР). Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Как пояснили в Минэнерго, сейчас ФСК осуществляет предэксплуатационное обслуживание объектов энергомоста из Краснодарского края в Крым и покупает электроэнергию, чтобы компенсировать потери на этих объектах. Позднее планируется передать их в собственность ФСК, для чего и потребовалось скорректировать ставку тарифа.

В министерстве подчеркнули, что тарифные предложения, подготовленные к заседанию наблюдательного совета регулятора энергорынков «Совет рынка» 30 апреля, никак не касаются энергопоставок в ЛНР.

Ранее 27 апреля газета «Коммерсантъ» писала, что увеличенный тариф призван компенсировать поставки электроэнергии в ЛНР, которые будут списаны как технологические потери ФСК. В результате российские потребители электроэнергии (кроме населения) переплатят в год от 2 до 4,6 млрд рублей.

Заметка дополняется.