Недавно в России очень смеялись над тем, что ЦРУ назвало КВН «мощным инструментом пропаганды». Смеялись и критики путинского режима: мол, это детский сад, так и до мышей докатимся. Между тем американская прямолинейность, которую часто подводит незнание российского контекста, здесь как раз попала в точку. То, что в России с некоторых пор юмористы представляли Обаму и Меркель «лжецами с низким интеллектом и проблемами в личной жизни», одновременно раздавая скрытые комплименты российскому руководству, не просто плохая шутка; это сигнал об искажении базового мировоззрения. Такой юмор действительно является средством манипуляции и пропаганды – именно потому, что он болезненно однобок, что разрушает саму природу юмора; а во-вторых, он внушает, что шутить так про чужих президентов и канцлеров – это теперь и есть этическая и эстетическая норма в России.

Назови кто-то российские исторические сериалы – например, свежих «Оптимистов» Алексея Попогребского – «идеологическим оружием Путина», люди тоже, вероятно, будут смеяться. А зря: роль сериалов в манипуляции массовым сознанием огромна. Если вдуматься, производство сериалов о том, как хорошо всем жилось при тоталитарном советском режиме, началось с начала 2000-х, а с начала 2010 годов превратилось в конвейер: каждый день на всех каналах, условно говоря, славят «порядок при Сталине» или позднейшие «свободы» – в той или иной форме. Появлению убежденных 25-летних пропагандистов, мечтающих «вернуть СССР», мы во многом обязаны именно этим сериалам. Именно они сопровождали все их детство, и внушали им мысль: лучшее, что было со страной, было в советском прошлом; и лучшее, что можно сделать сегодня – вернуться в это прошлое. Именно этот сериальный поток внушил им мечту о «небесном СССР»– со всеми его сверкающими машинами, просторными квартирами и, главное, бесконечно счастливыми людьми; внушил им, что такая страна существовала в реальности. Сотни сериалов, которые искажают сознание, вводят людей в заблуждение – чем не оружие массового поражения?