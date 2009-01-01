Начавшаяся в 2009 году реформа образования, с введением ЕГЭ, образовательных стандартов и прочими новшествами, до сих пор встречает в школах сопротивление. Причем сопротивляются реформе и те, кто не согласен с ней идеологически, хотя и признают необходимость изменений, и те, кто просто не хочет ничего менять. Так в нескольких государственных и частных московских школах, входящих в список топ-20 лучших школ России, часто происходит сознательный, хотя и молчаливый, бойкот многих нововведений реформы.

Учителя этих лучших школ либо не выполняют указания министерства, либо выполняют их максимально формально, заполняя бумаги, но не проводя реальных изменений. Похожая ситуация наблюдается и в обычных школах. Саботируют школы самые разные решения – от перехода на электронные дневники и внедрения электронных систем обучения до содержательных изменений в программе.