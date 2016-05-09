Премьер-министр Японии Синдзо Абэ приехал в Москву, чтобы вновь обсудить с Владимиром Путиным, как разделить четыре острова Южных Курил, именуемых в Японии «северными территориями». Это первый за четыре года визит Абэ в российскую столицу, но пятая за последний год встреча двух лидеров. Дважды лидеры встречались в России – в Сочи в мае и во Владивостоке в сентябре 2016-го. В декабре Владимир Путин совершил первый за 11 лет визит в Японию, который ознаменовался рядом важных политических и торгово-экономических договоренностей. Об их реализации и продвижении Путин и Абэ и поговорили вчера в Кремле. Ожидается, что в 2017 году Абэ еще раз приедет в Россию на форум во Владивостоке, а Путин встретит своего партнера на саммите АТЭС во вьетнамском Дананге в конце года.

Такая интенсивность личных контактов (с Абэ Путин встречается даже чаще, чем с «китайским другом» Си Цзиньпином) объясняется «новым подходом» в решении территориальной проблемы, анонсированным Абэ в Сочи год назад. Суть его в том, чтобы через масштабное расширение торгово-экономического сотрудничества выйти на заключение мирного договора и компромиссное решение территориального вопроса. В Японии оно понималось как «два плюс альфа» – Японии передаются два малых острова Шикотан и Хабомаи, а в отношении двух больших – Итурупа и Кунашира – вводится «совместное управление» при отсрочке окончательной передачи их Японии в необозначенное будущее.