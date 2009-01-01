19:48

Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов опубликовал в твиттере фотографию человека, предположительно, участвовавшего в нападении на Алексея Навального.

https://twitter.com/IoannZH/status/857623577193054208?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Fmeduza.io%2Fnews%2F2017%2F04%2F27%2Fyurist-fbk-opublikoval-fotografiyu-uchastnika-napadeniya-na-navalnogo

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш отметила, что внешние камеры в бизнес-центре, где расположен офис ФБК, не работали.

https://twitter.com/Kira_Yarmysh/status/857623694692278273

На Навального напали ранее 27 апреля около офиса ФБК и плеснули в лицо зеленкой. Она попала в глаз, поэтому политику вызвали скорую. Как рассказал Навальный позднее, в больнице ему поставили диагноз «химический ожог правого глаза».

https://twitter.com/navalny/status/857634641687322624

«Довольно неприятная фигня – обезболить сложно, и глаз полыхает адским огнем, да еще и не открывается», – пояснил он.

По словам Ярмыш, Навальный в связи с нападением потребовал возбудить уголовное дело по статьям о хулиганстве (213 УК) и умышленном причинении вреда (112 УК).

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В марте Навального облили зеленкой, когда он приехал на открытие своего предвыборного штаба в Барнауле. В апреле 2016 года в политика плеснули, по его словам, «синей химической жидкостью» у дверей офиса. Тогда же Навальный заявил, что все такие акции закончатся «плесканием кислотой в лицо при явной поддержке полиции и спецслужб».