Скорее всего, вы никогда прежде не слышали имен этих людей. Но не говорите, что вас не предупреждали. По мнению редакции влиятельного журнала Wired, именно они, их идеи и работа на стыке бизнеса, науки и технологий представляют лучшее из того, что нас ждет. Из списка 20 «визионеров-идеалистов», который издание составляет каждую весну, Republic выбрал самых интересных. Полностью список «людей, создающих будущее» – Next List 2017 – доступен на сайте Wired.

Ману Пракаш, основатель Foldscope Instruments

Больницы крупных городов богатых стран располагают новейшим оборудованием для диагностики и лечения заболеваний. Но в бедных странах вроде Индии и Таиланда порой не пользуются и микроскопом, даже когда он есть – он слишком тяжел, чтобы врач носил его к пациентам, и слишком дорог в обслуживании; из-за этого прибор порой просто пылится где-то в углу. Чтобы решить эту проблему, Пракаш, биоинженер из Стэнфордского университета, изобрел легкий, долговечный и дешевый инструмент. Он сделан из бумаги, помещается в карман рубашки, не боится падения со стола и стоит всего $1. За год лаборатория Пракаша сделала и раздала желающим в 135 странах 50 тысяч бумажных микроскопов; в этом году они планируют распространить миллион изделий.