20:45

Адвокат обвиняемого по делу о митингах 26 марта Станислава Зимовца Светлана Сидоркина рассказала «Медузе», что адвокат по назначению уговорил ее подзащитного дать признательные показания.

«Следственные действия были проведены слишком быстро и интенсивно. Станислава вывозили из СИЗО в шесть утра и привозили обратно поздно ночью. При этом в СК он сидел до обеда, до двух-трех часов дня, и ждал начала допроса. В эти дни он был сильно вымотан морально и физически, не высыпался, сидел голодный», – пояснила Сидоркина.

Юрист добавила, что назначенный адвокат не только настаивал, чтобы Зимовец дал признательные показания, но и рекомендовала, чтобы он согласился на рассмотрение дела в особом порядке (в таком случае не исследуются и не оцениваются доказательства, собранные по делу). «Это вызывает вопросы», – подчеркнула Сидоркина. Обвиняемый отказался от услуг назначенного защитника, после чего его адвокатом стала Сидоркина.

Как пояснила адвокат, во время очной ставки Зимовец признал, что бросил кирпич в полицейского, причем подчеркнул, что сделал это «не специально, а от отчаяния». Он добавил, что проходил службу в Чечне, поэтому знает, как действуют «настоящие омоновцы».

«Так вот: вы – ненастоящие омоновцы», – сказал обвиняемый полицейскому.

Зимовцу предъявили обвинение по части 1 статьи 318 УК (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

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По словам адвоката, в обвинении сказано, что Зимовец бросил фрагмент кирпича в спину подполковника полиции Котенева В.Н, добавило «ОВД-Инфо». Следствие сочло, что таким образом обвиняемый «применил в отношении него насилие в связи с исполнением должностных обязанностей».

Зимовец пояснил, что приехал в Москву на заработки, 26 марта оказался на Пушкинской площади случайно, так как гулял с друзьями в центре. Увидев скопление людей на площади, он решил посмотреть, что случилось: «Зимовец стал свидетелем того, как полицейские задерживали участников публичного мероприятия, при этом ему показалось, что делали они это весьма жестко», – добавила Сидоркина.

Он бросил в сторону полицейского кирпич, небольшой кусок которого якобы попал в сотрудника правоохранительных органов. В СК говорили, что после этого Зимовец переоделся, спрятал куртку в рюкзак и, достав травматический пистолет, вернулся на площадь. Следователи утверждали, что располагают видеозаписью, подтверждающей вину Зимовца.

Изначально на него составили протокол по статье 19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) и выписали штраф две тысячи рублей. 30 марта Зимовца задержали по подозрению в применении насилия в отношении полицейского и поместили в СИЗО.

В нападении на представителей властей на акции протеста «Он нам не Димон» в Москве обвиняются еще три человека: Андрей Косых, Александр Шпаков и Юрий Кулий. Следствие в отношении двух последних завершено, дела переданы в прокуратуру.