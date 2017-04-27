Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил госкомпаниям направлять на дивиденды не менее 50% прибыли по международным стандартам финансовой отчетности по итогам 2016 года. Поручение опубликовано на сайте правительства.
Как сообщил вице-премьер Игорь Шувалов, президент России Владимир Путин одобрил это предложение.
«Роснефть» ранее сообщила, что выплатит за 2016 год 35% дивидендов, что составит около 63 млрд рублей. «Ведомости» пояснили, что формально «Роснефть», принадлежащую «Роснефтегазу», не считают госкомпанией.
Заметка дополняется.
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