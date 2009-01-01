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Мэрия Москвы разрешила оппозиции провести 6 мая шествие в центре Москвы. Об этом один из организаторов акции Александр Рыклин сообщил «Интерфаксу».

Как пояснил Рыклин, шествие пройдет по проспекту академика Сахарова, от Бульварного до Садового кольца.

Организаторам акции выступили «Гражданская инициатива», «Яблоко», ПАРНАС, Оргкомитет протестных действий, а также другие оппозиционные партии и движения, добавило РБК.

По словам члена оргкомитета мероприятия Геннадия Гудкова, «рабочее» название акции – «Против произвола и репрессий».

«Тема митинга – и 6 мая пять лет назад [протест на Болотной площади], и те репрессии, которые идут сегодня, и нападения, и убийство Бориса Немцова, и создание драконовских условий для действующей оппозиции», – подчеркнул он.

Организаторы 24 апреля подали заявку на проведение шествия и митинга на Болотной площади. Предполагалось, что шествие пройдет от Октябрьской площади до Болотной площади. По оценкам организаторов, в акции примут участие 10 тысяч человек.

Департамент безопасности Москвы не разрешил провести мероприятие на Болотной площади, предложив организаторам площадки возле метро «Октябрьское поле» или в Люблино. Как пояснили в столичном департаменте, провести шествие и митинг по заявленному маршруту нельзя из-за подготовки к празднованию 9 мая на Красной площади.