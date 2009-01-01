23:34

Депутат Госдумы Сергей Шаргунов сообщил, что на следующий день после рассмотрения в первом чтении законопроекта о сносе пятиэтажек его квартиру подожгли. Об этом он написал в фейсбуке.

«Огонь пошел с балкона на 7 этаже. Возможно, разбили стекло и что-то закинули. Чудом спасся отец. Сгорели вещи, картины, обгорели иконы», – пояснил Шаргунов.

Депутат добавил, что написал заявление в правоохранительные органы.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10210796503499902&set=a.10202909190482006.1073741828.1570100641&type=3&theater

Шаргунов был одним из четырех депутатов, кто в первом чтении проголосовал против законопроекта о сносе пятиэтажек.

Заметка дополняется.