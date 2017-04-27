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Бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова заподозрили в причастности к преступной группе, предположительно совершившей восемь заказных убийств. Об этом источник в правоохранительных органах рассказал «Росбалту».

Источник агентства пояснил, что показания против Исмаилова дал один из членов группы – Гарри Белоцерковский, который «был вхож в семью» экс-директора рынка.

Он заключил сделку со следствием и рассказал, с 2000 по 2016 год группа совершила восемь заказных убийств, к которым, предположительно, причастен Исмаилов. По словам Белоцерковского, в сносном группа совершала убийства «коптевской» группировки и связанных с ней бизнесменов. Все «криминальные войны» возникали из-за торговых площадок в Северном административном округе Москве.

Белоцерковскй рассказал, что, в частности, он присутствовал при разговоре Рафика и Тельмана Исмаиловых, которые в ресторане «Прага» обсуждали возможность убить «авторитета» Андрея Лобанова. Вскоре его застрелили.

По информации «Росбалта», к обвинениям в убийстве вскоре может добавиться и обвинение в организации преступного сообщества (по статья 210 УК РФ).

Рафику Исмаилову уже предъявили обвинения и заключили его под стражу. Вагиф Исмаилов, ранее работавший в МВД, объявлен в розыск.

«Вопрос относительно Тельмана Исмаилова сейчас решается. Не исключено, что его тоже объявят в розыск», – сказал собеседник агентства.

В августе 2016 года суд начал процедуру банкротства Тельмана Исмаилова по заявлению БМ-Банка (ранее Банк Москвы), в марте 2017 года началась продажа его активов.

Журнал Forbes в 2015 году оценивал состояние Исмаилова в $600 млн. До 2008 года в его собственности были Черкизовский рынкок, жилой комплекс в Измайлове, ресторан «Прага» на Новом Арбате, здание Военторга и земля в Подмосковье.