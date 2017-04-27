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Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп на первой встрече обсудят вопросы информационной безопасности, а также Москве предложит Вашингтону меры по предотвращению киберинцидентов в будущем. Об этом рассказал посол по особым поручениям МИДа Андрей Крутских, пишет «Коммерсантъ».

«Президенты России и США, безусловно, встретятся и будут обсуждать весь спектр двусторонних вопросов и актуальных проблем международной повестки, но тема стабильности, доверия и безопасности в киберпространстве может стать одной из приоритетных», – сказал представитель МИД,

По его словам, Москва направила администрации Трампа «серьезную и содержательную повестку переговоров по информационной безопасности». Он добавил, что Кремль планирует прийти к «конкретным договоренностям» с США по вопросам кибербезопасности.

Кроме того, как рассказал Крутских, в январе Москва по запросу администрации экс-президента США Барака Обамы направила в Белый дом «развернутый официальный ответ на все вопросы» о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США.

Ранее «Коммерсантъ» писал, что Путин и Трамп могут встретиться в конце мая до саммита «большой двадцатки», который состоится в июле в Гамбурге. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что договоренностей о проведении встречи двух лидеров пока нет, информацию издания он назвал «выдачей желаемого за действительное».

Заместитель главы российского МИД Сергей Рябков, в свою очередь, сообщил, что Москва работает над «содержательной» частью переговоров – выбирает место и время, которые в дальнейшем необходимо согласовать с американской стороной.