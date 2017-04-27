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Белый дом опубликовал список достижений президента США Донольда Трампа за первые 100 дней на посту главы государства. Одним из пунктов в перечне стала «изоляция Сирии и России в ООН».

В документе сказано, что изолировать страны в организации Трампу помогла «успешная дипломатия с главой Китая Си Цзиньпином».

«Президент Трамп сумел противостоять странам, которые угрожали нашей национальной безопасности после многих лет неудачной дипломатии», – сказано в заявлении Белого дома.

Кроме того, в список достижений американского президента вошло введение санкций против Сирии после химической атаки в Идбиле, а также санкций против Ирана из-за нарушения международного договора об ограничении использования баллистических ракет.

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Заметка дополняется.