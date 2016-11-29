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Премьер-министр России Дмитрий Медведев 20 апреля утвердил план мероприятий по реализации государственной стратегии по борьбе с распространением ВИЧ, но документ до сих пор не опубликован на сайте правительства. С содержанием плана ознакомился «Коммерсантъ».

В документе сказано, что ВИЧ-инфицированным родителям разрешат усыновлять детей. Знакомый с ходом обсуждения источник пояснил, что такая возможность будет у тех граждан, которые принимают терапию и, следовательно, их заболевание не может передаться окружающим.

Кроме того, в плане предусмотрены меры для борьбы с ВИЧ-диссидентством (антинаучное течение, отрицающее существование инфекции). По планам правительства, к 2018 году должен быть разработал федеральный закон, который установит запрет «на распространение информации, призывающей к отказу от медосвидетельствования для выявления и лечения ВИЧ, и мер ответственности за ее распространение».

К третьему кварталу 2017 года поручен разработать нормативно-правовую базу по предупреждению ВИЧ-инфекции, а также разработать способы поддержки людей с ВИЧ.

Минздрав подготовил план по борьбе с ВИЧ в январе. В частности, ведомство предлагало рассмотреть вопрос о снятии ограничений для людей с ВИЧ на въезд и проживание на территории России, а также на усыновление детей и на службу в армии. Кроме того, министерство предлагало открыть «центры быстрого доступа», где можно будет сделать экспресс-тест на ВИЧ и получить консультацию.

Как сообщало РБК, на финансирование программы министерство предполагало выделить дополнительные 70 млрд рублей (17,5 млрд рублей ежегодно) на противодействие с ВИЧ до 2020 года, но Минфин отклонил эту инициативу. В ведомстве поясняли, что эти вложения не предусматривались в бюджете на 2017–2019 годы.

В итоге в плане зафиксировали, что деньги на выполнение программы должны будут найти ответственные за его реализацию ведомства и регионы.

В ноябре 2016 года Министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщала о критическом уровне распространения ВИЧ в 10 регионах страны. В сентябре число ВИЧ-инфицированных россиян превысило миллион человек.