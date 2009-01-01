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Заместитель председателя Госдумы по международным делам Алексей Чепа («Справедливая Россия») разрабатывает проект поправок к законодательству, которые фактически позволят создать в Крыму офшорный режим. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Как подчеркнуло издание, предлагаемые депутатом меры помогут крымским инвесторам сохранить анонимность и «не бояться санкций».

Согласно документу, предлагается ввести в Гражданский кодекс новый вид общества с ограниченной ответственностью – «Международная компания», а также добавить статьи «Международные трасты» и «Семейные фонды». В первой статье будет идти речь об организациях и переданных ей другими лицами в собственность трастовых фондах, во второй – об организация, которые управляют имуществом создателя фонда, а также членов его семьи «или иных указанных им конкретных лиц».

Поправки предусматривают, что на налоговый учет эти лица будут вставать по месту реального расположения. Таким образом, если лицо находится за пределами России, то оно будут признаваться нерезидентом страны.

«При обычном доверительном управлении собственник активов известен, крымские же трасты, по задумке, должны получить права на переданные им активы. В этом случае бенефициар становится невидимым, но остается при доходах», – отметила газета.

В законе о действующей в Крыму и Севастополе свободной экономической зоне может появиться глава «Международная транзитная зона». Речь идет об отдельных участках территории свободного порта, где будет действовать специальный режим ведения бизнеса: доходы резидентов полностью освободят от НДС, налогов на прибыль и имущество. При этом участники будут обязаны заплатить налоговый сбор в размере €1,5 тысячи.

Предлагается также иностранным банкам, страховым компаниям, пенсионным фондам и брокерским компаниям, желающим открыть отделения в Крыму, позволить работать без лицензии, если они уже получили ее в своем государстве.

Для иностранцев, приехавших в Крым, предлагается ввести безвизовый режим, а для инвесторов, вложивших в облигации Крыма и Севастополя от €1 млн, упростить правила получения гражданства РФ.

Партнер Paragon Advice Александр Захаров пояснил, что эти предложения «идут вразрез» с действиями G20 и Организации экономического сотрудничества и развития по борьбе с офшорами.

«Мы не офшор вводим, а боремся с санкциями, которые могут грозить бизнесу, работающему в Крыму», – заявил Чепа «Коммерсанту».

Заметка дополняется.