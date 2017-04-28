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Бывший руководитель «Роснефти» Эдуард Худайнатов намерен продать не менее 25% «Независимой нефтегазовой компании» (ННК), а также Хабаровский нефтеперерабатывающий завод и несколько добывающих активов компании. Об этом «Ведомостям» рассказали близкие к продавцу и потенциальному покупателю источники.

По информации издания, переговоры ведутся «с широким кругом инвесторов», среди них есть и международные. Назвать сумму сделки собеседник газеты не смог.

Как подсчитал управляющий GL Asset Management Сергей Вахремеев, предлагаемый Худайнатовый пакет оценивается примерно в $1 млрд, а стоимость всей компании – в $4 млрд.

Аналитик БКС Кирилл Таченников отметил, что с 2012 по 2015 год ННК была убыточной, но за 2016 год получила 14,2 млрд рублей чистой прибыли. По его подсчетам, компания может стоить около $1,5 млрд, при этом ее чистый долг – свыше 64 млрд рублей. «Так что предприятие можно купить за долги», – пояснил Таченников.

В феврале «Ведомости» писали, что Худайнатов выставил на продажу пакет ННК. Среди потенциальных покупателей газета называла «Татнефтегаз», «Роснефть», а также Алексея и Юрия Хотиных. Сам бизнесмен тогда сказал РБК, что он «никогда и никому не предлагал продать компанию».

Худайнатов основал ННК после ухода из «Роснефти», где он был президентом с 2010 по 2012 год и вице-президентом до середины 2013 года.