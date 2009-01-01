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Президент США Дональд Трамп скучает по прежней жизни, об этом он сказал в интервью Reuters.

«Я любил свою прежнюю жизнь. В ней происходило много всего, – пояснил Трамп. – Сейчас в моей жизни гораздо больше работы. Я думал, будет легче».

По словам Трампа, он до сих пор привыкает к круглосуточной охране: «Вы как будто находитесь в своем собственном маленьком коконе, потому что у вас такая серьезная защита, что вы не можете пойти куда угодно».

Президент добавил, что он скучает по поездкам за рулем. Как сказал Трамп, ему нравится водить, но больше он этого сам делать не может.

Белый дом ранее подвел итоги первых ста дней президентства Трампа. По мнению американской администрации, главными достижениями Трампа можно считать «изоляцию Сирии и России в ООН» и введение санкций против Сирии после химической атаки в Идбиле.

Инаугурация Трампа прошла в январе, он победил на выборах президента США 8 ноября 2016 года, обойдя кандидата от демократов Хиллари Клинтон.