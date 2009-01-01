09:06

Руководство «Единой России» разослало в регионы лозунги к первомайским шествиям: партийцам поручили изготовить баннеры с призывами уехать на Дальний Восток и с угрозами коррупционерам. Об этом сообщает «Дождь».

Всего в списке, который есть в распоряжении телеканала, 36 лозунгов. Как отмечает «Дождь», некоторые из них в стихах, в том числе восхваляющий президента «Путин за народ, Россию к успеху он смело ведет!».

Самый длинный и, как заметил телеканал, «самый поэтичный» лозунг посвящен Дальнему Востоку: «На Дальнем Востоке хочу я гектар! Возьму и поеду, пока не так стар!».

Также в перечне лозунгов есть призывы бороться с коррупцией: «Честному – хвала, коррупционеру – тюрьма!».

Собеседник «Дождя» в одном из региональных отделений «Единой России» сказал, что не понимает, зачем партия вынуждает выбирать из «спущенных сверху» лозунгов, а не дает выбрать их самим. По его мнению, многие из них не соответствуют ожиданиям жителей регионов.

Как пояснил заместитель секретаря генсовета «Единой России» Евгений Ревенко, регионам предложили широкий выбор плакатов, из которых они могут взять актуальные.

По его словам, «это и борьба с коррупцией, и плохие дороги, и ЖКХ, и безопасность, и президент. Странно было бы выходить с лозунгами прошлого или позапрошлого года».