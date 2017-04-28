В проект закона о сносе московских пятиэтажек внесут несколько изменений, в том числе о праве жильцов отказаться от участия в программе на основе решения, которое примет собрание собственников. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«При желании жители пятиэтажек смогут принять решение об отказе от участия в программе реновации на общем собрании собственников жилья», – написал Собянин.
Как отмечает «Медуза», до этого собрание жильцов не фигурировало в законопроекте о сносе хрущевок. Предполагалось, что собственники будут голосовать за или против через приложение «Активный гражданин» или в центрах «Мои документы».
Также Собянин еще раз подчеркнул, что закон гарантирует переселение в квартиру в том же районе. Исключение, по словам мэра, сделают «только для Зеленограда и присоединенных территорий, где переселение будет проводиться в пределах административного округа».
В законопроект добавят пункт о выводе пятиэтажки их эксплуатации только после того, как все жильцы подпишут документы о приеме новых квартир и передаче старых, уточнил Собянин.
Президент РФ Владимир Путин 26 апреля заявил, что не подпишет закон о реновации жилья в Москве, если в нем будут нарушены права граждан.
По словам главы государства, «все предложения должны быть реализованы на основе добровольного согласия граждан на предлагаемые условия, ничего не может быть навязано силой».
Заметка дополняется.
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