12:20

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) применил срочные меры в связи с жалобой на избиения в колонии фигуранта «болотного дела» Ивана Непомнящих и еще двоих заключенных, сообщает «Общественный вердикт».

Согласно решению ЕСПЧ, заключенных должны в течение 48 часов обследовать независимые врачи в присутствии защитников. Суд постановил предоставить доказательства, что защитники имеют беспрепятственный доступ к заключенным.

Кроме того, Россия должна будет сообщить о результатах официальных разбирательств по жалобе на избиения в колонии. РФ должна отчитаться о принятых мерах до 4 мая.

«Общественный вердикт» просил ЕСПЧ применить срочные меры в отношении Непомнящих, а также Руслана Вахапова и Евгения Макарова. Они заявили, что 21 апреля их избили сотрудники спецназа ФСИН ярославской ИК-1.

Как утверждает «Общественный вердикт», избитые заключенные не получили медицинской помощи, кроме того, к ним не пустили адвокатов.

Непомнящих задержали в феврале 2015 года по делу об акции оппозиции на Болотной площади 6 мая 2012 года.

Замоскворецкий суд признал Непомнящих виновным по статье о массовых беспорядках, а также в применении насилия к представителю власти. Его приговорили к двум с половиной годам колонии общего режима.