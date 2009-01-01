10:49

В эфире шоу «Кактус» показали видео нападения на оппозиционера Алексея Навального.

https://www.youtube.com/watch?v=HvQnA3YCWXE&feature=youtu.be&t=405

Ранее юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов опубликовал фотографию предполагаемого нападавшего. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш отметила, что внешние камеры в момент нападения не работали.

https://twitter.com/IoannZH/status/857623577193054208

Политика облили зеленкой 27 апреля около офиса ФБК. Она попала в глаза, и ему пришлось вызвать скорую. В больнице Навальному поставили диагноз «химический ожог правого глаза». В связи с нападением Навальный потребовал возбудить уголовное дело по статьям о хулиганстве и умышленном причинении вреда.

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Это не первое нападение с зеленкой на Навального – его облили раствором в марте 2017 года, когда он приехал открывать предвыборный штаб в Барнауле. В апреле 2016 года у дверей офиса его облили «синей химической жидкостью». Как писал политик, такие акции могут закончиться «плесканием кислотой в лицо при явной поддержке полиции и спецслужб».

В декабре 2016 года политик заявил о своих планах участвовать в президентских выборах.