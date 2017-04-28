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Российская экономика вернулась к стагнации. Об этом сообщают эксперты «Центра развития» НИУ ВШЭ, передает RNS.

«В начале 2017 года наметившийся было рост российской экономики вновь застопорился. Конечно, пока, с учетом частого изменения данных Росстата, утверждать это категорично нельзя», – сказано в бюллетене «Комментарии о государстве и бизнесе».

Последствия рецессии 2015–2016 годов еще не преодолены и пока не создана модель устойчивого долгосрочного роста, отмечают аналитики. Негативно на экономический рост влияет, в частности, укрепление курса рубля.

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В прошлом отчете экономисты ВШЭ раскритиковали «оптимизм» чиновников относительно роста экономики. Это ведет к тому, что принимаются меры для поддержания роста экономики, в то время как ей нужен «импульс к оживлению», сообщали они. Эксперты при этом признали, что рост экономики России «выглядит наиболее вероятным».

21 апреля глава Минэкономразвития Максим Орешкин отчитался о росте ВВП в первом квартале 2017 года на 0,4%. Экономика России, таким образом, растет второй квартал подряд, утверждает Орешкин. В начале месяца Орешкин объявил о начале новой фазы роста российской экономики. О переходе экономики к росту сообщала и глава ЦБ Эльвира Набиуллина в марте.

По итогам 2017 года Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП на 2%. Центробанк ожидает роста на 1–1,5%, а Минфин – на 1,5–2%.