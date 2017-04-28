13:26

Банк России с конца февраля перестал публиковать на своем сайте полноценные балансы российских банков. Об этом говорится в выпуске «Комментариев о государстве и бизнесе» Высшей школы экономики (ВШЭ). На публикацию обратил внимание Finanz.

Кроме того, ЦБ убрал с сайта статистику по банкам за период с 1 октября 2015 года, заменив данные на «урезанную» версию. Как отмечают в ВШЭ, причины такого решения неизвестны.

«Остатки по ряду клиентских счетов теперь свёрнуты до счетов первого порядка (счета 405–407), а остатки по 408-м счетам – в две виртуальных группировки: 408.2(средства физлиц) и 408.1 (средства всех остальных клиентов)», – пишет ведущий эксперт «Центра развития» ВШЭ Дмитрий Мирошниченко.

Отсутствие публикаций «неприятно контрастирует» с общим курсом на публичность и коммуникацию с экспертами.

«Остаётся совершенно непонятным, что особенного произошло в сентябре 2015 года, после чего данные по указанным счетам в балансах коммерческих банков чуть ли не приравнялись к государственной тайне», – отмечает Мирошниченко.

По его словам, после решения ЦБ стало невозможно проводить анализ финансового состояния отдельных банков и всей банковской системы в целом. Так, теперь невозможно отделить средства физлиц резидентов от нерезидентов, средства на счетах финансовых и нефинансовых организаций.

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В феврале Центробанк убрал со своего сайта данные о скупке валюты Минфином. Впоследствии данные снова стали публиковать.