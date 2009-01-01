14:07

Генпрокуратура направила в суд дело в отношении Юрия Кулия, обвиняемого в нападении на полицейского во время акции «Он нам не Димон» в Москве. Об этом сообщает «Интерфакс».

Кулия обвиняют в насилии, не опасном для жизни и здоровья, в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318 УК РФ). Его дело по существу рассмотрит Тверской районный суд Москвы.

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Следствие в отношении Кулия и Александра Шпакова, который также проходит обвиняемым по делу о митинге 26 марта, завершилось 26 апреля.

Ранее адвокат Кулия Юрий Липцер рассказал, что во время акции его подзащитный не нападал на полицейского, а пытался разнять омоновца и пожилого человека, которого задерживали. Между тем омоновец утверждает, что Кулий «схватил его за руку и тем самым причинил ему боль». Сам Кулий признал свою вину и согласился с версией обвинения.

О том, что полиция задержала четверых обвиняемых по делу о митинге «Он нам не Димон», стало известно 13 апреля. Среди задержанных оказались Кулий, Шпаков, а также Станислав Зимовец и Андрей Косых. Уголовное дело возбудили по статьям о хулиганстве, посягательстве на жизнь полицейского и применении насилия по отношению к представителю власти.

Митинги против коррупции «Он нам не Димон» прошли 26 марта почти в сотне российских городов, в большинстве случаев они закончились массовыми задержаниями. Самая крупная акция прошла Москве, в результате полиция задержала около тысячи человек.