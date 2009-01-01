14:14

Правительство отказалось одобрить законопроект, который предлагает исключить статью о многократных нарушениях на митингах (212.1) из Уголовного кодекса. Об этом сообщает «Би-би-си» после ознакомления с отзывом.

В отзыве напоминается, что Конституционный суд признал статью соответствующей Конституции, но призвал уточнить и доработать ее.

Инциативу в Госдуму внесли депутаты от фракции ЛДПР в феврале. На сайте партии сообщалось, что законопроект «ошибочен, поспешен, недостаточно практически и теоретически обоснован». В пример приводилось дело активиста Ильдара Дадина, осужденного по этой статье. Депутаты назвали его наказание «несоразмерным».

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Статью о многократных нарушениях на митингах ввели в 2014 году. Она предполагает уголовную ответственность для тех, кто нарушил статью 20.2 КоАП РФ (нарушение правил проведения митингов) более двух раз за полгода. Максимальное наказание по ней составляет пять лет лишения свободы.

Первым и единственным осужденным по этой статье стал Ильдар Дадин. Сначала суд приговорил его к трем годам лишения свободы, но потом смягчил наказание до двух с половиной лет. В ноябре 2016 года активист пожаловался на пытки в колонии, где он отбывал наказание. СК и ФСИН в результате проверки заявили, что применения физической силы к осужденному не было.

В феврале 2017 года Конституционный суд признал, что наступление уголовной ответственности на основании факта неоднократности выходит за рамки Конституции и потребовал пересмотреть приговор Дадину. Активист вышел на свободу спустя две недели.