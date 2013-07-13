14:03

Пресненский суд Москвы обязал бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова выплатить экс-следователю МВД Павлу Карпову 3 тысячи рублей вместо требуемых 2 млн рублей. Об этом «Интерфаксу» сообщила адвокат Гудкова Алиса Образцова.

Суд также признал недействительными данные из интервью Гудкова НТВ, обязав удалить его с сайта телеканала и страницы на YouTube. Речь идет об интервью, в котором бывший депутат назвал Карпова причастным к смерти юриста Сергея Магнитского в СИЗО.

Образцова заметила, что сторона ответчика «разочарована» решением суда и будет его оспаривать.

По ее словам, «судья признала порочащими те сведения, в которых фамилия Карпова даже не упоминается, несмотря на требования законодательства и постановления пленума Верховного суда». Карпов, в свою очередь, остался удовлетворен судебным решением.

Бывший следователь подал иск к депутату в середине 2015 года. О якобы причастности Карпова к смерти Магнитского Гудков заявил в эфире НТВ в апреле 2013 года. Также политик заявлял, что следователь имеет отношение к хищению 5,5 млрд рублей, а на украденные деньги Карпов, по словам Гудкова, купил автомобили, квартиру и недвижимость за рубежом.

О краже денег из фирм основателя Hermitage Capital Уильяма Браудера юрист этой фирмы Сергей Магнитский заявил в 2008 году, по данным юриста, к этому были причастны в том числе сотрудники МВД.

В том же году Магнитского арестовали по делу об уклонении Hermitage Capital от налогов, через 11 месяцев юрист умер в СИЗО.