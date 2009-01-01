В России запускается платежная система Alipay – один из сервисов китайской корпорации Alibaba. Изначально она будет рассчитана на туристов из КНР (например, чтобы они могли расплачиваться в сувенирных магазинах). В дальнейшем, по оценке «Alibaba Россия», может быть локализована и для российских пользователей.

В Китае Alipay – самая популярная мобильная платежная система. Ею пользуются сотни миллионов человек, а ежегодный объем средств, переведенных через нее, превышает $1,5 трлн. Но примечательна она не только этим. Она вовлечена в национальную кампанию по созданию так называемого социального рейтинга – персонального индикатора, своеобразного показателя, который учитывает как финансовое, так и социальное поведение любого человека.

Разработкой такого рейтинга в Китае занимаются как частные компании (с разрешения властей), так и государственные структуры. Пока что это отдельные базы данных – с разными параметрами и алгоритмами. Но если в будущем правительство решит их интегрировать – для создания единой системы контроля над гражданами – сложно сказать, сможет ли бизнес этому помешать.

Компания Ant Financial – подразделение Alibaba, оператор Alipay и разработчик скоринговой системы Sesame Credit – связана с государством. Ее крупнейшие акционеры – государственные структуры КНР. Среди них, например, государственный инвестиционный фонд China Investment.

Сложно сказать, в какой степени данные о мобильных платежах могут быть доступны правительству сейчас. Недавний отчет исследовательского центра CitizenLab, посвященный платежам Alipay, отмечал, что «отсутствие ясности в этом вопросе вызывает тревогу». Хотя очевидных фактов вмешательства властей не приводилось.

Власть

Отношения с властью – один из ключевых факторов бизнеса в Китае. Компании IT-сектора, в том числе иностранные, готовы идти на серьезные компромиссы – например, цензурировать выдачу поисковых запросов или передавать правительству данные о диссидентах.

Владелец Alibaba, один из богатейших китайцев Джек Ма – не исключение. «Мы не хотим раздражать правительство, – заявлял он в середине 2000-х годов. – Если в Китае это незаконно, в нашем поисковике этого не будет. Если это, например, что-то плохое, вроде “Фалуньгун” (религиозной организации, которая запрещена и преследуется властями КНР – Republic). У нас бизнес. Мы не должны заниматься политикой».

В то время сервис Yahoo! China оказался в центре скандала. Он передал властям IP-адрес журналиста Ши Тао, который позволил связать его с публикациями на оппозиционном ресурсе, базирующемся в США. Журналиста позднее отправили в тюрьму, обвинив в «разглашении государственных секретов».

Приговор был вынесен незадолго до того, как Yahoo! China стала частью империи Alibaba. Комментируя позднее эту историю, Джек Ма заявил, что компания поступила правильно. «Я сделал бы то же самое, – сказал он. – Бизнес есть бизнес». Когда позднее журналисты спросили, что и как он готов раскрыть правительству, миллиардер ответил уклончиво. Он сказал, что будет сотрудничать, если того требуют «интересы национальной безопасности».

Владелец Alibaba пошел дальше. В 2016 году он, выступая на мероприятии для силовых структур КНР, призвал использовать массивы данных – в том числе об онлайн-покупках – для борьбы с преступностью. Это вполне соответствовало установке власти, которая дала понять, что лидеры индустрии IT должны не просто сотрудничать, а активно поддерживать ее курс. Как выразился лидер КНР Си Цзиньпин, «энергично участвовать в очищении киберпространства».

Рейтинг

Сама идея не оригинальна. Еще в период Культурной революции (1960-е – 1970-е годы) в Китае существовало деление на «хорошие» и «плохие» классы. На жителей составляли подробные досье (данань) – с отметками о политических взглядах, религии и психологических характеристиках. Они хранились в закрытых архивах. Их учитывали, например, при устройстве на государственную службу.

Но несколько лет назад идею вывели на новый уровень. В Китае параллельно запустили серию проектов (государственных и частных) по созданию систем социального рейтинга. За высокий показатель полагались награды, за низкий рейтинг – наказания. По сути, речь шла о попытке – в соответствии с государственной идеологией – повлиять на поведение людей.

Частными проектами занялись восемь компаний – включая Ant Financial (все они получили лицензии от Центрального банка). Ее система Sesame Credit, в частности, стала собирать данные с сервисов Alibaba, включая информацию о платежах через Alipay.

По информации государственного издания Chila Daily, рейтинг учитывал не только историю покупок, но и «увлечения, контакты с друзьями и стиль жизни». «Того, кто играет в видеоигры по 10 часов в день, вероятно, сочтут бездельником, а человека, который покупает памперсы, более ответственным», – объяснял один из создателей системы.

С одной стороны, это скоринговая система (высокий рейтинг облегчает доступ к кредитам) и маркетинговый инструмент (рейтинг можно повысить, если делать покупки чаще). Но в Alibaba признают, что рейтинг – это нечто большее. «То, как вы ведете себя в интернете, влияет на ваш кредитный статус, – говорит заместитель главы совета директоров Джо Цай. – Мы хотим, чтобы люди об этом знали – и вели себя лучше».

Сейчас участие в Sesame Credit добровольно. Участников привлекают бонусами – например, при высоком рейтинге можно взять напрокат машину без залога или получить визу по упрощенной процедуре. По утверждению Ant Financial, она действует независимо от схожих проектов государства. Хотя, насколько фактически она свободна от вмешательства властей (учитывая присутствие государства среди акционеров компании, и то, что частные скоринговые системы действуют с разрешения Центробанка) – неизвестно.

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Власть тем временем тестирует собственные проекты. По данным на 2016 год, их запустили в десятках населенных пунктов. Они учитывают как финансовое состояние человека, так и его законопослушность. Рейтинг, например, могут понизить за попытку проехать в метро по чужой транспортной карте. При определении «благонадежности» может учитываться и поведение в онлайне. В одном из пилотных проектов, запущенных еще в 2010 году в городе Суйнин (на юге Китая) с людей снимали баллы, например, за «клевету в интернете».

По словам американского политолога, специалиста по Китаю Роджера Кримерса, наказания за низкий рейтинг уже действуют. Среди возможных последствий – ограничения на трудоустройство, устройство детей в престижные школы и так далее. Они могут затронуть как частных лиц, так и их бизнес. «Eсли доверие нарушено даже в одном аспекте, наказание должно быть тотальным», – сказано в проекте введения системы социального рейтинга, попавшем в интернет.

По всей стране систему планируют запустить к 2020 году. Будут ли в нее интегрированы частные рейтинги – пока неясно. Хотя правительство может довольствоваться и тем, что позволит компаниям собрать базы данных о поведении их клиентов, чтобы затем получать к ним доступ по мере необходимости.