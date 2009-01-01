25 мая нефтяной картель ОПЕК вновь соберется по одному из самых горячих вопросов последних лет – участникам предстоит решить, продлевать ли соглашение об ограничении добычи нефти на второе полугодие 2017 года. Соглашение действует с конца ноября 2016-го. Тогда страны картеля, а также примкнувшие к ним Россия, Мексика, Казахстан и некоторые другие производители нефти смогли договориться о постепенном сокращении общей добычи на 1,8 млн баррелей в сутки по сравнению с уровнем октября. Из них на 1,2 млн баррелей в сутки обязались сократить добычу страны ОПЕК и на 0,6 млн – остальные участники. По замыслу сторон, в результате мировые нефтяные цены должны были начать устойчиво расти.

Рынок действительно отреагировал на соглашение быстро и сильно. Уже за декабрь 2016 года мировые цены на нефть выросли почти на $10 за баррель. Казалось, мировой рынок нефти, три года пребывавший в состоянии острой неопределенности, наконец-то нащупал почву под ногами, а худшее – уже позади.

Но даже удержать цены в диапазоне выше $55 за баррель оказалось проблематично. В январе-феврале они почти не изменились, а потом начали снижаться. За последние несколько недель цены на нефть североморской марки Brent опустились ниже $52 за баррель, цены на техасскую WTI – ниже $50. Цены не удержало даже то, что, вопреки опасениям, почти все участники соглашения дисциплинированно сокращали добычу в соответствии с договоренностями. По итогам первого квартала страны, подписавшие соглашение (как члены ОПЕК, так и примкнувшие) соблюдали требование о сокращении добычи на 98%.