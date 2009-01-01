Ислам в жизни современной Чечни играет значительную роль. И дело не только в росте религиозности населения – так называемая низовая исламизация происходила и происходит во многих других регионах бывшего СССР. Особенность Чечни в том, что здесь значение ислама крайне высоко на уровне официальной идеологии, на уровне элит.

Почему именно Чечня оказалась самым исламизированным российским регионом? Это нельзя объяснить только исторической традицией, унаследованной из XIX века. Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо заглянуть почти на 25 лет назад, когда в начале 1990-х годов начался период вольницы Чеченской республики Ичкерия.

Миф об исламе

Известно, что в первую Чеченскую кампанию 1994–1996 годов ислам не был ведущей силой чеченского сопротивления. Но активная исламизация чеченского общества началась именно тогда. Еще в 1995 году президент Ичкерии Джохар Дудаев в своем знаменитом интервью эстонским журналистам заявил, что представители чеченского общества обращаются к нему с просьбой внедрить в Чечне шариатские суды, а также рассказал о планах добавить в программу средней школы преподавание основ ислама. Тогда же муфтият Ичкерии официально объявил против России джихад.

В то же самое время в большинстве других республик бывшего СССР со значительной долей мусульманского населения – Азербайджане, Казахстане, Киргизии, Туркменистане (и в российских Татарстане с Башкирией) – власти сделали ставку на построение светских национальных государств. Но Чечня пошла по другому пути. Основных причин этому, на мой взгляд, две. Первая связана с социально-экономическим и политическим кризисом, который усилил недоверие населения к государственным институтам. В Чечне, в отличие от других республик, оно и так было велико – сказывался опыт депортации 1944 года и очень болезненного возвращения на родину в середине 1950 годов. На этом фоне строить национальное государство на основе оставшихся в наследие от СССР политических институтов, как это было в других постсоветских республиках, было крайне сложно.

Вторая же причина была связана с особенностью новой элиты Чечни и ее биографии. Если другие бывшие республики СССР после распада Союза возглавила местная советская номенклатура, то в Чечне вышло по-другому. Новая элита Ичкерии генетически не была связана с советским руководством Чечни. Более того власть Джохара Дудаева и его окружения была утверждена именно через насильственное свержение прежней номенклатуры. Председатель грозненского горсовета, в 1991 году, например, был попросту выброшен в окно.