Книга «Верхом на ракете: возмутительные истории астронавта шаттла» (недавно вышла в издательстве «Альпина Паблишер») – мемуары, написанные Ричардом Майком Маллейном, совершившим с 1984 по 1990 годы три космических полета. Автор описывает программу многоразовых полетов Space Shuttle, рассказывает о ее достижениях и рисках (в полной мере проявившихся при катастрофе шаттла «Челленджера» в 1986 году). Книга, впрочем, не только об этом. Маллейн с самоиронией рассказывает о подробностях жизни и карьеры мальчика из католической школы, ставшего астронавтом. Глава, которую мы публикуем, начинается с откровенного признания: «В первый день в качестве кандидата в астронавты я столкнулся с двумя вещами, которые не волновали меня раньше: выбор штатской одежды и совместная работа с женщинами».
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