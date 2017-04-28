15:32

Строительная компания «Титан-2» подала иск о защите деловой репутации к РБК, сообщает RNS.

Холдинг требует от издания опровергнуть информацию о структуре владения: в рейтинге «50 самых быстрорастущих компаний» 2016 года РБК сообщило, что один из совладельцев «Титан-2» – бывший депутат петербургского заксобрания Вадим Рябов.

Как сказала RNS начальник пресс-службы холдинга Светлана Калужская, это не соответствует действительности. До иска, уточнила Калужская, компания требовала от РБК опровергнуть информацию о Рябове.

Имущественных требований к РБК строительная фирма не заявила. Глава юридического отдела РБК Тимофей Щербаков пояснил RNS, что информацию о владельцах холдинга издание взяло из журнала Forbes.

По статье 57 закона «О СМИ», редакция не несет ответственности за распространение информации других изданий, напомнил Щербаков. Светлана Калужская уточнила, что «Титан-2» пока не принял решение об иске к Forbes.

«Титан-2» занимается строительством атомных и других энергетических объектов. В том числе концерн строит Ленинградскую АЭС-2, а также Балтийскую АЭС.