15:28

Активистке партии «Яблоко» Наталье Федоровой в лицо плеснули «химическим раствором». Об этом сообщает лидер московского отделения «Яблока» Сергей Митрохин в твиттере.

У Федоровой пропало зрение, добавил он.

На сайте московского отделения партии сообщается, что это произошло около ее дома. Федорова обратилась за помощью в больницу. У активистки диагностировали химические ожоги лица и глаз. Врачи полагают, что ее зрение восстановится, сообщил Митрохин РБК.

За несколько дней до нападения Федорова на встрече с представителем управы района Черемушки раскритиковала идею «переселения москвичей».

«Ей уже стреляли по окнам один раз, подкладывали гроб под двери квартиры, ОВД “Черемушки” на эти действия практически никак не реагировало. Она является членом “Яблока”, но не думаю, что с этим связано, скорее всего, это реакция на ее общественную деятельность», – рассказал Сергей Митрохин «Интерфаксу».

Партия обратится в главное управление МВД по Москве с просьбой проконтролировать расследование нападения.

Ранее организатору митинга против сноса пятиэтажек Юлии Галяминой порезали колеса, она связала это с запланированной акцией. Митинг запланирован на 14 мая, заявку на нее подали 26 апреля, мэрия ее еще не одобрила.

@widget type=post-embed id=80082

Накануне оппозиционера Алексея Навального облили зеленкой около офиса Фонда борьбы с коррупцией. Зеленка попала в глаза, в больнице ему поставили диагноз «химический ожог правого глаза».

За день до этого блогер Илья Варламов заявил, что его облили зеленкой и йодом, а также закидали мукой и тортами в Ставрополе «на глазах у полиции». Позднее он заявил, что на него напали во второй раз за день и разбили машину.