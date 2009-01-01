24 апреля Владимир Путин на встрече с советом законодателей повторил свою давнюю мысль о том, что борьба с коррупцией не должна быть инструментом политической борьбы. Он также заверил, что власть предпринимает все усилия к тому, чтобы создать «тотальную нетерпимость к коррупции во всех ее проявлениях». Спустя несколько дней Дениса Сугробова, бывшего начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России, приговорили к 22 годам лишения свободы. Пока он ждал суда, ФСБ, генералов которой люди Сугробова провоцировали на взятку, практически полностью перехватила инициативу в антикоррупционной политике. И все это на фоне возобновляющейся протестной активности, где темой номер один стало противление коррупции.

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Надо признать, что до 2015 года тема борьбы с коррупцией не имела особого значения ни для общества, ни для власти. Владимир Путин и народ тут были поразительно единодушны, придерживаясь тезиса воруют все, ничего не поделать. Здесь можно привести символичную цитату президента с его большой пресс-конференции в декабре 2012 года: