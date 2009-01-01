В США все еще идет расследование о вмешательстве России в американские выборы. Во Франции за два дня до второго тура выборов в интернет попали 9 гигабайт данных из переписки штаба Эммануэля Макрона. Кто именно совершил эту атаку – неизвестно, но Россию уже обвинили, как минимум, в разворачивании против Макрона информационной кампании. На очереди – Германия, где в сентябре этого года будут выбирать парламент, Бундестаг. Еще в декабре 2016 года немецкая контрразведка сообщила, что Россия с большой вероятностью попытается повлиять на исход выборов в немецкий парламент. Вслед за разведкой лидеры крупнейших партий прямо заявили: не допустить вмешательства России в выборный процесс – приоритетная задача. Это серьезное изменение в риторике властей: до американских выборов потенциальных информационных агрессоров старались не ассоциировать с Россией, сейчас же выборы в Германии все в большей степени воспринимаются как новый фронт международной информационной войны.

Чего боятся?

Почему угроза российского вмешательства так пугает немцев? Шансы на успешную дестабилизацию или приход к власти в Германии откровенно антиевропейских или пророссийских сил – невелики. Основная борьба развернется между умеренно левой Социал-демократической партией Германии (СДПГ) под руководством бывшего президента европейского парламента Мартина Шульца и умеренно консервативным объединением ХДС/ХСС действующего канцлера Ангелы Меркель. Хотя конкуренты Меркель традиционно теплее относятся к России, чем она сама, санкции Шульц не снимет и Крым российским не признает. Правые популисты из «Альтернативы для Германии» (АдГ), откровенно симпатизирующие путинской России, на данный момент имеют около 9% поддержки и вряд ли наберут больше 15% даже при очень хорошем для них раскладе.